Жириновский поддержал идею о введении сиесты в жарких регионах России

Лидер ЛДПР Владимир Жириновский поддержал законодательную инициативу о введении сиесты в жарких регионах России. Соответствующий законопроект будет рассмотрен в Госдуме в ближайшее время, сообщает ТАСС.

Политик считает, что введение не должно отразиться на общей продолжительности рабочего дня. «Лучше легализовать, добавить час перерыва, но без сокращения трудового дня, то есть они будут работать не до шести [вечера], а до семи часов», — сказал он.

Жириновский также подчеркнул, что данная мера необходима не во всех субъектах Федерации. «Увеличение обеденного перерыва — это надо в жаркое время, в жарких регионах. Там, где холодно, не надо», — подчеркнул лидер либерал-демократов.

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По данным сайта нижней палаты парламента, комитет по труду, социальной политике и делам ветеранов рекомендовал отклонить законопроект, вводящий двухчасовой перерыв на обед и отдых для россиян в летнее время.

Документ внесли на рассмотрение Госдумы депутаты от ЛДПР в июне прошлого года. Он предполагает сокращение рабочей недели летом до 35 часов. Законодатели считают, что увеличение продолжительности дневного отдыха позволит защитить организм от нагрузок во время жары, а также восполнить силы работающего населения, говорится в пояснительной записке.

В ряде стран с жарким климатом сиеста (полуденный отдых) является давней традицией. Так, в Греции в летнее время перерыв продолжается с 14:00 до 15:00-17:00 часов, в Италии — с 13:00 до 15:00-16:00 часов, в Испании — с 13:00 до 17:00 часов.