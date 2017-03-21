Эксперты допустили сокращение рабочей недели до четырех дней

Четвертая промышленная революция, в ходе которой все больше используется искусственный интеллект и применяется роботизация, повлияет на структуру занятости и сокращение рабочей недели. Такое мнение выразила во вторник, 21 марта, профессор факультета социальных наук НИУ ВШЭ Татьяна Малева, передает ТАСС.

«Это уже не первая технологическая революция. Человечество уже переживало такое, причем реакцией рынка труда было сокращение рабочего дня», — отметила она в ходе круглого стола, посвященного презентации доклада «Российский рынок труда: тенденции, институты, структурные изменения».

По словам Малевой, изменения вряд ли смогут привести к безработице. «Произойдет сокращение рабочего времени (...) Возможно, в будущем будем работать не пять, а четыре дня», — заявила она.

Как отмечается в представленном докладе, за последние 20 лет в России сложилась специфическая модель рынка труда. Так, он приспосабливается к колебаниям экономики за счет изменения зарплат, а не за счет изменения уровня безработицы.

16 марта сообщалось, что Минтруд подготовил проект постановления правительства о переносе выходных и праздничных дней в 2018 году в связи с праздниками.

В конце февраля глава совета Центра стратегических разработок Алексей Кудрин заявлял, что в России нужно ускорять технический прогресс. В этой связи преждевременно вводить подоходный налог для занятых на производстве роботов-манипуляторов, отметил он.