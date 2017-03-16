Минтруд определил выходные дни на 2018 год

Минтруд подготовил проект постановления правительства о переносе выходных и праздничных дней в 2018 году в связи с праздниками, сообщает со ссылкой на пресс-службу ведомства.

Отдыхать россияне будут с 30 декабря 2017 года по 8 января 2018 года, с 23 по 25 февраля, с 8 по 11 марта, с 29 апреля по 2 мая, 9 мая, с 10 по 12 июня и с 3 по 5 ноября.

Отмечается, что выходные распределены «с целью рационального использования работниками выходных и нерабочих праздничных дней».

В октябре 2016 года правительство отказалось сделать выходным День семьи, любви и верности, который отмечается в России 8 июля. Чиновники сочли эту меру избыточной, несмотря на то, что кабмин в целом поддерживает инициативы по повышению престижа праздника. Авторы законопроекта депутаты от ЛДПР Ярослав Нилов и Алексей Диденко утверждали, что его празднование на национальном уровне поможет повышению рождаемости и нравственности.