Глава Минтруда выступил против продления отпусков за переработку

Министр труда и социальной защиты России Максим Топилин выступил против инициативы Госдумы по увеличению количества дней оплачиваемого отдыха для работников с ненормированным графиком, сообщает РИА Новости.

«Я не думаю, что сейчас нам нужно говорить о том, что у нас недостаточно отпусков. В трудовом законодательстве в этом плане все сбалансировано, есть требования к оплате сверхурочных, есть достаточное количество дополнительных отпусков», — сказал Топилин.

По его словам, Минтруд, напротив, прорабатывал предложения о сокращении отпуска, особенно для сотрудников, занятых в сферах, предусматривающих длительный отдых. Компенсировать утраченные дни предлагается денежными выплатами.

28 марта представители ЛДПР внесли в Госдуму законопроект, предлагающий давать сотрудникам с ненормированным графиком за переработку дополнительный отпуск продолжительностью от 3 до 15 дней. Также в документе указывается, что время, отработанное сотрудником за пределами рабочего дня или смены, не должно превышать 120 часов в год.