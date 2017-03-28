В Госдуме предложили давать дополнительный отпуск за ненормированный график

В Госдуму во вторник, 28 марта, будет внесен законопроект, который регулирует правила применения ненормированного графика для защиты интересов работников, сообщает РИА Новости. Авторами документа — депутаты ЛДПР Игорь Лебедев, Ярослав Нилов и Андрей Свинцов — предложили давать сотрудникам за переработку дополнительный отпуск продолжительностью от трех до 15 дней.

Согласно законопроекту, работодатель должен закрепить в коллективном договоре возможное применение ненормированного рабочего графика. Также указывается, что время, отработанное сотрудником за пределами рабочего дня или смены, не должно превышать 120 часов в год. По достижении предельного числа часов работа должна считаться сверхурочной с соответствующей компенсацией.

Кроме того, авторы документа предлагают запретить устанавливать ненормированный рабочий день беременным женщинам, работникам в возрасте до 18 лет, а также людям, у которых есть проблемы со здоровьем.

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«Принятие законопроекта позволит защитить права и интересы работников на отдых и на установленную федеральным законом продолжительность рабочего времени, ограничив права работодателя на применение режима ненормированного рабочего дня и установив адекватную компенсацию работникам за переработки», — считают в ЛДПР.

В декабре 2016 года Игорь Лебедев предложил доплачивать депутатам за дополнительные рабочие часы, проведенные на пленарных заседаниях. В ноябре нижняя палата парламента ввела штрафы для депутатов за пропуск пленарок без уважительной причины.