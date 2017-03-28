Россия
 

В Госдуме предложили давать дополнительный отпуск за ненормированный график

Перейти в «Мою Ленту»

В Госдуму во вторник, 28 марта, будет внесен законопроект, который регулирует правила применения ненормированного графика для защиты интересов работников, сообщает РИА Новости. Авторами документа — депутаты ЛДПР Игорь Лебедев, Ярослав Нилов и Андрей Свинцов — предложили давать сотрудникам за переработку дополнительный отпуск продолжительностью от трех до 15 дней.

Согласно законопроекту, работодатель должен закрепить в коллективном договоре возможное применение ненормированного рабочего графика. Также указывается, что время, отработанное сотрудником за пределами рабочего дня или смены, не должно превышать 120 часов в год. По достижении предельного числа часов работа должна считаться сверхурочной с соответствующей компенсацией.

Кроме того, авторы документа предлагают запретить устанавливать ненормированный рабочий день беременным женщинам, работникам в возрасте до 18 лет, а также людям, у которых есть проблемы со здоровьем.

«Принятие законопроекта позволит защитить права и интересы работников на отдых и на установленную федеральным законом продолжительность рабочего времени, ограничив права работодателя на применение режима ненормированного рабочего дня и установив адекватную компенсацию работникам за переработки», — считают в ЛДПР.

В декабре 2016 года Игорь Лебедев предложил доплачивать депутатам за дополнительные рабочие часы, проведенные на пленарных заседаниях. В ноябре нижняя палата парламента ввела штрафы для депутатов за пропуск пленарок без уважительной причины.

Перейти в «Мою Ленту»
Обсудить
Ссылки по теме
В Госдуме предложили доплачивать депутатам за переработки
Депутатов начали штрафовать за прогулы
Правительство поддержало сокращение отпусков госслужащих
В Госдуме сочли наличие детей поводом для отпуска
Последние новости
Основным покупателем украинской «дочки» Сбербанка стал сын Гуцериева
В Госдуме предложили давать дополнительный отпуск за ненормированный график
На западе Москвы расстреляли мужчину  
В сети довели до абсурда просьбу «не материться на страничке»
У Солнца нашли признаки планеты
Зять Трампа вызвался ответить на вопросы сенаторов о связях с Россией
Самый популярный в мире кот попал в Книгу рекордов Гиннесса
Другие материалы рубрики
Россия
 — 
00:08 Сегодня

«Движуха, которой раньше не было»

Что стоит за протестной активностью юных россиян
19:35 26 марта 2017

Полицейского госпитализировали после удара по голове на шествии в Москве

21:15 27 марта 2017

В Госдуме анонсировали законопроект о патриотическом воспитании

20:33 27 марта 2017

Действия Киева против российских банков пообещали рассмотреть в ОБСЕ

Россия
 — 
00:04 26 марта 2017

У нас тут стояло

ДК, кинотеатры и офисы: что еще может потребовать церковь в рамках реституции
19:30 26 марта 2017

Пожарные спасли девять человек из горящей квартиры в Москве  

20:11 27 марта 2017

Захарова сравнила слова Порошенко об Украине с описанием лягушки

19:42 27 марта 2017

Путин поручил помочь родственникам погибших в Чечне бойцов Росгвардии

Россия
 — 
00:07 Сегодня

«В этом тупике они будут выходить на улицы»

Парламентские партии о том, почему молодежь участвует в протестах
18:11 27 марта 2017

Московских школьников задумали кормить кошерной и халяльной едой  

14:33 26 марта 2017

Навального задержали на митинге в Москве

19:24 27 марта 2017

Победитель конкурса талисманов Всемирного фестиваля молодежи улетит в космос

Россия
«Движуха, которой раньше не было»
Что стоит за протестной активностью юных россиян
У нас тут стояло
ДК, кинотеатры и офисы: что еще может потребовать церковь в рамках реституции
«В этом тупике они будут выходить на улицы»
Парламентские партии о том, почему молодежь участвует в протестах
В Госдуме анонсировали законопроект о патриотическом воспитании
В Госдуме предложили давать дополнительный отпуск за ненормированный график
Действия Киева против российских банков пообещали рассмотреть в ОБСЕ
Захарова сравнила слова Порошенко об Украине с описанием лягушки
Все материалы
Мир
Больно, но полезно
Китай готовится к реформе госкорпораций, чреватой социальным взрывом
Participants attend a gay pride parade in central Istanbul June 30, 2013. Tens of thousands of anti-government protesters teamed up with a planned gay pride march in Istanbul. Crowds were stopped by riot police from entering Taksim, the centre of previous protests, but the atmosphere appeared peacefulОпасное интернет-проникновение
Грозит ли подъем геев-мусульман исламскому миру
FILE - In this Saturday, June 4, 2011 file photo made by Associated Press photographer Anja Niedringhaus, injured U.S.Marine Cpl. Burness Britt reacts after being lifted onto a medevac helicopter from the U.S. Army's Task Force Lift "Dust Off," Charlie Company 1-214 Aviation Regiment. Location: Sangin, AfghanistanПадение Сангинграда
Десятилетнее сражение за столицу наркоторговли завершилось победой «Талибана»
Зять Трампа вызвался ответить на вопросы сенаторов о связях с Россией
Британский министр обороны упрекнул Россию в самоуверенности и напористости
Лавров обсудил с главой МИД Британии его визит в Россию
Demonstrators take part in a protest aimed at showing London's solidarity with the European Union following the recent EU referendum, inTrafalgar Square, central London, Britain June 28, 2016. REUTERS/Dylan Martinez TPX IMAGES OF THE DAYСпасет ли уход Меркель Европу?
Свое 60-летие Европейский союз встречает в состоянии экзистенциального кризиса
Все материалы
Бывший СССР
Нюхнули Балаклею
Из-за чего на Украине выгорел крупнейший в Европе арсенал оружия
Парасюка уличили в незнании дат жизни Степана Бандеры
Нас не догонят!
Почему на Украине резко возросло число тюремных побегов
Львовский мусор согласились принять пять городов
Украинские радикалы пообещали устроить «полную блокаду» отделений Сбербанка
Российский суд заочно арестовал Яценюка по делу о войне в Чечне
В Харькове полицейские обворовали квартиру покойника
Все материалы
Финансы
На черный день
Чем России грозит падение добычи нефти
Основным покупателем украинской «дочки» Сбербанка стал сын Гуцериева
«Мусор на входе — мусор на выходе»
Зачем Росстат отдают под управление Минэкономразвития
Ткачев пообещал безболезненно заменить Турцию в качестве покупателя зерна
Сбербанк объявил о продаже украинской «дочки»
Украинцам перестанут выдавать пенсии через банки с российским капиталом
АРБ увидела фаворитизм в банковском надзоре ЦБ
Все материалы
Бизнес
Мясо по-бразильски
Чем для российского рынка обернется скандал с некачественной южноамериканской говядиной
Глава «Роснефти» и президент Египта обсудили реализацию проекта Zohr
Диалектика «Платона»
Как система взимания платы становится инструментом борьбы с поборами на дорогах
«Аэрофлот» второй год подряд получил премию Air Transport News Awards
Минсельхоз занялся поиском новых рынков для российского зерна
Жилые комплексы «Шуваловский» и Dominion стали предметом судебных разбирательств
В России отзовут более шести тысяч Jeep Grand Cherokee
Все материалы
Силовые структуры
Лазерный пистолет и стреляющий эспандер
Пять самых необычных и бессмысленных пистолетов
Срисовали
Как разоблачили банду, охотившуюся на картины знаменитых художников
Не уберегли
Как в изоляторах погибают ключевые свидетели по антикоррупционным процессам
Заключенный покончил с собой в «Матросской тишине»
«Я стала плевать кровью на снег»
Как выстрел в лицо офицеру МВД обернулся обвинениями в самостреле: расследование
Дело о расстреле байкеров в Подмосковье направили в суд
Соратнику Навального дали 10 суток ареста
Все материалы
Наука и техника
Замороженная стволовая клетка человека Внутренние бомбы
Как клеточный суицид помогает против рака и старости
Man and woman eating from a pot and a pail on a street corner, 1940-1944Разборки в гетто
Страх, ужас и безысходность на снимках лодзинского фотографа
Красный — новый черный
Зачем люди скупают допотопные компьютеры и свитеры Apple
Состоялся официальный анонс Destiny 2
У Солнца нашли признаки планеты
Машину для подавления беспорядков создали в Словакии
Samsung объявила о возвращении в продажу отремонтированного Galaxy Note 7
Все материалы
Спорт
«Российский мини-футбол — на грани вымирания»
Почему протестуют игроки самых титулованных клубов России
Игрок мексиканского клуба попросил судью отменить ошибочно назначенный пенальти
Павел (слева) и Сергей ТетюхиныСын за отца
Как волейболисты Тетюхины и другие дуэты отец-сын выступали в одной команде
В России впервые создадут мультсериал о бадминтоне
France Football назвал самых высокооплачиваемых игроков и тренеров
Черчесов рассказал о желании россиян навязать свою игру бельгийцам
Аргентинский вратарь в одиночку прервал атаку четверых соперников
Все материалы
Культура
«Клетка»Приятного аппетита
Как балерины Большого театра убили и съели всех мужчин труппы
Кирилл Разлогов: Когда уходит жизнь
Как умирают знаменитые богемные заведения
Неиллюзорная красота
Как постичь тайны мироздания через женские формы
Лидер Wu-Tang Clan снял клип про беженцев
Епифанцев получил премию за «Зеленого слоника» на фестивале хоррор-кино
В Индии запретили показ оскароносного фильма о трансгендерах «Девушка из Дании»
«Оргиастический акт любви и счастья»
Дина Рубина о советских кулинарных традициях
Все материалы
Интернет и СМИ
Поставщик мемов
Как психованный актер сражается с могущественной армией интернет-троллей
«Белые не хотят, чтобы мы размножались»
Почему чернокожие националисты хотят вернуть себе технологии пришельцев
Катя Клэп«Ты же девушка, сиди дома и вари борщи»
Как самые популярные женщины Рунета противостоят ненавидящим их школьникам
Пранкеры заставили владельцев iPhone массово звонить в службу спасения
В сети довели до абсурда просьбу «не материться на страничке»
Создан симулятор распространителя ложных новостей
«Яндекс» объяснил пропажу сообщений об акциях протеста из топа новостей
Все материалы
Ценности
Все вовремя
Какие часы и драгоценности станут объектом желания в 2017 году
Международный ювелирно-часовой салон в Базеле
BaselWorld 2017 в новостях и лицах
Moschino показал первую коллекцию мебели
Swatch выпустил часы совместно с французской певицей
Бывший креативный директор Dior выступил за доступную моду
Louis Vuitton сшил одежду участникам регаты America’s Cup
H&M оденет детей и взрослых в одежду из отходов
Все материалы
Путешествия
Там, где цветет иван-чай
Продолжение рассказа о путешествии по Колымской трассе
Рай на земле
Лучшие для жизни города мира
В аэропортах Москвы задержали и отменили десятки рейсов
Пощупавшей грудь соседки авиапассажирке пригрозили 10 годами тюрьмы
Две россиянки попали в аварию с участием трех автомобилей в Таиланде
В Санкт-Петербурге открылся первый отель Hilton
Советскую полярную станцию в Северном Ледовитом океане откроют для туристов
Все материалы
Из жизни
Luxury watches are seen at a shop window in Geneva August 2, 2011. REUTERS/Denis Balibouse (SWITZERLAND - Tags: SOCIETY BUSINESS)«Если русский — значит, соришь деньгами»
Рассказ финансиста из Самары, перебравшегося в Женеву
Идеал со сроком годности
От Монро до Кардашьян: как менялись пропорции женской фигуры каждые 10 лет
Новая американская мечта
Что такое Fuck You Money, или Как уйти на пенсию в 35 лет
В США растолстевшего спаниеля посадили на диету
Самый популярный в мире кот попал в Книгу рекордов Гиннесса
46-летняя Наоми Кэмпбелл снялась для обложки модного журнала
Британская королева занялась поиском нового обивщика мебели
Все материалы
Невспаханная «Нива»
12 модификаций легендарного внедорожника, о которых вы не знали
Тает лед
Как Ferrari и Феттель воскресили интригу в Формуле-1
Они из будущего
Объясняем, почему «Мерседесы» выглядят так, как выглядят, и какими они станут
Место рождения
Как выглядят самые крупные и самые необычные автозаводы мира
Бренд «Волга» возродится с новым «каблуком»
SsangYong раскрыл новый Rexton
Появились снимки одного из автомобилей «Кортежа»
Все материалы
Талант расправил плечи
Лучшие архитектурные проекты 2017 года: от города в пустыне до термальных ванн
Россияне назвали главные причины отказа от ипотеки
Адская машина
Ученые и урбанисты придумали, что делать с заполонившими города автомобилями
«Если у тебя нет любовника, квартире взяться неоткуда»
Исповедь россиянки, ставшей ипотечницей в 20 лет
Тариф «Хватит»
За услуги ЖКХ можно платить в разы меньше
В Москве выставили на продажу рекордное число новых квартир
Все материалы