Голодец назвала примерную дату запуска системы электронных трудовых книжек

С января 2018 года в России может заработать система электронных трудовых книжек. Об этом в пятницу, 2 июня, рассказала Ольга Голодец, передает ТАСС.

«Сегодня Минтруд очень активно на эту тему работает», — сказала она, добавив, что это крайне востребованный на сегодняшний день проект.

Ранее в мае глава Минтруда Максим Топилин рассказал о скором запуске на базе Сбербанка пилотного проекта перехода на электронный кадровый документооборот.

В апреле вице-премьер Аркадий Дворкович отметил, что возможность уйти от бумажных трудовых книжек появится после завершения работы Федеральной налоговой службы над единым реестром.

Тогда же, в апреле, Ольга Голодец заявила, что плавный переход работающих граждан на электронные трудовые книжки начнется уже в текущем, 2017 году.

Против инициативы выступили в Союзе профсоюзов России. По мнению его руководителя Евгения Куликова, работникам будет трудно отследить правильность заполнения этого важного для них документа.