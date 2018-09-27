Автомобили в России начнут регистрировать по-новому

МВД ввело новые правила государственной регистрации автомототранспортных средств и прицепов к ним. Соответствующий приказ в четверг, 27 сентября, опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

В частности, разрешается ставить на учет автомобили с электронными паспортами транспортного средства (ПТС), использование которых для новых машин будет обязательным с 1 ноября 2019 года. Уже выданные бумажные ПТС продолжат действовать бессрочно, но владельцы по желанию смогут заменить их на электронное.

По словам официального представителя МВД Ирины Волк, приказ закрепляет антикоррупционный механизм выдачи регистрационных знаков, увеличивается срок их хранения по заявлениям собственников транспортных средств с 180 до 360 суток.

«Кроме того, документом регулируется и значительно упрощается порядок внесения сведений о замененном двигателе автомобиля: теперь достаточно представить автомобиль на осмотр, по результатам которого сведения о номере двигателя будут внесены в паспорт транспортного средства и информационные системы Госавтоинспекции», — подчеркнула Волк.

Также упрощается процедура согласования замены двигателя. При его замене на идентичный и юридически чистый мотор водителям не придется ехать в ГИБДД для регистрации. Инспекторы ДПС не будут сверять на дорогах номер силового агрегата, поскольку он указывается только в паспорте транспортного средства, который водитель возить с собой не обязан.

В случае наличия нескольких собственников автомобиля при постановке на учет на одного из них они смогут заполнить письменное заявление в ГИБДД лично либо выдать будущему водителю нотариально заверенное согласие. Кроме того, новый приказ разрешает ставить автомобиль на учет не только по паспорту, но и по временному удостоверению личности.

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