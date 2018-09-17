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Гаишникам запретили снимать номера с машин

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Президент России Владимир Путин подписал указ, согласно которому из положения о ГИБДД изымается право снимать с автомобилей регистрационные знаки в случае запрета их эксплуатации из-за нарушений. Документ в понедельник, 17 сентября, опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

При этом ГИБДД сохраняет за собой право «запрещать эксплуатацию автомототранспортных средств и прицепов к ним, тракторов и других самоходных машин» до устранения причин, послуживших основанием для такого запрета.

24 августа сообщалось, что ГИБДД России впервые представила внешний вид новых водительских прав. На лицевой стороне удостоверения в правом нижнем углу появится значок руля.

Впервые с 2009 года, когда вступил в действие текущий регламент, на российских водительских правах будет обозначение на иностранном языке. Надпись «водительское удостоверение» планируется продублировать на французском (permis de conduire) и английском (driving licence) языках.

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