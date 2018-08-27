Россиян переведут на электронные трудовые договоры

Россиян могут перевести на электронные трудовые книжки в 2020 году, пишет принадлежащая семье Демьяна Кудрявцева газета «Ведомости».

Проект реформы обсуждался на недавнем совещании о поправках в Трудовой кодекс. Главным сторонником перехода на электронные трудовые книжки уже в ближайшие два года выступил вице-премьер Максим Акимов.

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По плану правительства, электронные трудовые будут выдаваться всем работникам. Желающие смогут получить еще и бумажный вариант. При этом трудовой договор с 2020 года тоже можно будет заключить в электронной форме.

Существует и альтернативный вариант реформы, разработанный в Минтруде. По нему переход на электронные трудовые растянется с 2021 по 2027 годы. Все это время накопленный трудовой стаж будет считаться в обоих форматах. Этот вариант не предполагает существования электронных трудовых договоров.

По данным собеседников издания, правительство продолжит обсуждать оба варианта. Окончательное решение пока не принято.

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