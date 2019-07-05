В России появится этический кодекс операторов больших данных

В России создадут этический кодекс операторов больших данных. Он будет представлен экспертами Ассоциации больших данных осенью 2019 года. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на исполнительного директора ассоциации Алексея Неймана.

Участниками ассоциации являются такие компании, как «Яндекс», Mail.Ru Group, Сбербанк, Газпромбанк, Тинькофф-банк, «Мегафон», «Ростелеком», oneFactor, Qiwi, Аналитический центр при правительстве.

Кодекс будет инструментом саморегулирования, который позволит создать в России честный и открытый рынок оборота big data. Он должен способствовать повышению осведомленности россиян о технологиях обработки данных и форматах отраслевого взаимодействия между участниками рынка.

Кодекс этики будет открытым документом и состоять из трех блоков: декларативной части (то, что ассоциация считает правильным), регламентной части (на кого направлен рынок) и так называемой белой книги (набор лучших практик компаний). Поддержка развития таких технологий является частью нацпроекта «Цифровая экономика».

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