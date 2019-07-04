Новые технологии помогут бороться с банковскими мошенниками

Крупнейшие российские банки считают, что единая биометрическая система (ЕБС) данных клиентов кредитных учреждений может стать основным инструментом борьбы с мошенниками, получающими займы по поддельным паспортам. Об этом пишет газета «Известия».

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Планы использовать биометрию для борьбы с преступлениями уже есть у Сбербанка, Райффайзенбанка, Росбанка, Почта Банка, банков «Тинькофф», «Хоум Кредит», «Ренессанс Кредит», а также Россельхозбанка. В кредитных учреждениях сообщили, что собственные системы распознавания внешности ими уже применяются, но их охват ограничивается только внутренними данными. В Центробанке не ответили на вопрос газеты о том, будут ли банки использовать ЕБС для защиты от мошенничества.

В «Ростелекоме», который является оператором ЕБС, сообщили, что возможности системы действительно позволяют вычислять мошенников. По ее по закону можно применять только при открытии счетов и вкладов, получении кредитов и денежных переводов, но в будущем банки смогут решать, в каких случаях ее использовать, самостоятельно.

ЕБС начала работать в 2018 году, ее инициатором выступил Банк России. По действующим правилам, банки обязаны предоставить клиентам возможность сдать биометрические данные, что нужно для удаленного обслуживания. Зарегистрировавшись в одном банке, человек может затем обслуживаться в любом другом на территории России, используя свою биометрию. Все полученные таким образом данные банки обязаны направлять в ЕБС.

Создание единой цифровой среды доверия в России предусмотрено нацпроектом «Цифровая экономика». Он также подразумевает развитие перспективных технологий идентификации, в которые входит биометрия.

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