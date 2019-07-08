В Мурманской области упали ставки по микрозаймам для бизнеса

Ставки по микрозаймам для малого и среднего бизнеса в Мурманской области упали на 30-50 процентов. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на замгубернатора региона Зою Санджиеву. Это произошло в рамках реализации нацпроекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы».

По ее словам, для повышения доступа субъектов малого и среднего предпринимательства к финансовым ресурсам ставки снижены с 10 до семи процентов, а по некоторым микрозаймам до пяти процентов. В общей ложности в регионе выдано 306 микрозаймов — это 85 процентов от планового показателя нацпроекта.

В Мурманской области в рамках нацпроекта по поддержке малого и среднего бизнеса реализуется четыре региональных проекта. Объем их финансирования составил 325,8 миллиона рублей в 2019 году.

В настоящее время в регионе разрабатывается концепция модернизации системы поддержки малого и среднего бизнеса. Она должна повысить доступность финансовых ресурсов и качества образовательных, юридических и маркетинговых программ для предпринимателей.

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