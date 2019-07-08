Новгородская область организует поставки в сотню стран

Новгородская область планирует расширить географию экспортных поставок более чем на 100 стран к 2024 году. К этому будут привлекать представителей малого и среднего бизнеса, рассказал министр инвестиционной политики региона Денис Носачев, передает ТАСС.

«По итогам 2018 года это 94 страны, в 2019 году планируем расти за счет малого бизнеса, который сейчас активно пробует себя в экспорте. Мы рассчитываем, что по итогам 2019 года география экспорта расширится до 97 стран, а в 2024 году будет более 100 стран», — указал министр.

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Ранее стало известно, что промышленные предприятия Псковской области за пять лет намерены существенно увеличить объемы экспорта в страны Азии, в частности в Японию, Корею, а также освоить рынки Египта, Швейцарии и Армении

Эти действия осуществляются в рамках реализации нацпроекта «Международная кооперация и экспорт». Он включает в себя несколько федеральных программ: «Промышленный экспорт», «Экспорт продукции агропромышленного комплекса», «Логистика международной торговли», «Экспорт услуг» и «Системные меры развития международной кооперации и экспорта». В общей сложности на его реализацию к 2024 году планируется выделить почти 1 триллион рублей.

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