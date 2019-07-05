Собранные под Тулой внедорожники отправят в Европу

Компания Great Wall Motor планирует экспортировать внедорожники марки Haval, собранные на ее заводе в Тульской области, на рынок стран СНГ и Европы, пишет портал «Будущее России. Национальные проекты».

«В рамках национального проекта "Международная кооперация и экспорт" компания при поддержке правительства Тульской области, Российского экспортного центра уже сейчас прорабатывается планы по выводу продукции на экспорт», — рассказал журналистам заместитель председателя правительства Тульской области Григорий Лаврухин.

По его словам, сейчас Great Wall Motor имеет около 50 представительств в Тульской области и «не останавливается на российском рынке», ставя задачу выйти на рынки стран СНГ и Европы.

За месяц работы новый завод выпустил более 850 внедорожников Haval F7. Компания имеет более 30 процентов локализации, реализация второй очереди проекта позволит довести этот показатель до 70 процентов.

Такие меры принимаются в рамках реализации нацпроекта «Международная кооперация и экспорт». Он включает в себя несколько федеральных программ: «Промышленный экспорт», «Экспорт продукции агропромышленного комплекса», «Логистика международной торговли», «Экспорт услуг» и «Системные меры развития международной кооперации и экспорта». В общей сложности на его реализацию к 2024 году планируется выделить почти 1 триллион рублей.

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