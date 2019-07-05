Российский регион выйдет на Аlibaba и Аmazon

Башкирия верифицирует свой аккаунт на Аlibaba и Аmazon для размещения региональной продукции, сообщает портал «Будущее России. Национальные проекты».

Как сообщил журналистам директор «Центра координации поддержки экспортно-ориентированных субъектов малого и среднего предпринимательства Республики Башкортостан» Ильдус Халитов, на Аlibaba вскоре появится электронная витрина Башкирии, где «товаропроизводитель республики сможет бесплатно размещать свою продукцию». «Мы поступательно будем заходить и на такие площадки, как Аmazon.com, Еuropages.com», — добавил он.

Портал отмечает, что на данный момент экспортные контракты на общую сумму более 240 миллионов рублей заключили 38 башкирских производителей.

Такие меры принимаются в рамках реализации нацпроекта «Международная кооперация и экспорт». Он включает в себя несколько федеральных программ: «Промышленный экспорт», «Экспорт продукции агропромышленного комплекса», «Логистика международной торговли», «Экспорт услуг» и «Системные меры развития международной кооперации и экспорта». В общей сложности на его реализацию к 2024 году планируется выделить почти 1 триллион рублей.

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