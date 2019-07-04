На Ставрополье придумали путь к увеличению экспорта

Производители в Ставропольском крае планируют в текущем году нарастить экспорт в полтора раза. Об этом журналистам сообщила замминистра экономического развития региона Сузанна Дамир, пишет сайт «Будущее России. Национальные проекты».

«Если говорить об экспорте, мы специально для этого работаем именно с бизнесом в направлении развития и увеличения количества экспортеров. Это основная задача, которую перед нами ставит федеральный центр и президент», — напомнила Дамир.

Она выразила надежду на то, что имеющийся показатель по экспорту продукции — 1,1 миллиарда долларов — удастся увеличить в полтора раза.

Развиваться будут те отрасли экспорта, которые ранее не были задействованы, отмечает замминистра. «В частности, развитие IT-сферы, цифровизация экономики», — добавила Дамир.

Такие меры принимаются в рамках реализации нацпроекта «Международная кооперация и экспорт». Он включает в себя несколько федеральных программ: «Промышленный экспорт», «Экспорт продукции агропромышленного комплекса», «Логистика международной торговли», «Экспорт услуг» и «Системные меры развития международной кооперации и экспорта». В общей сложности на его реализацию к 2024 году планируется выделить почти 1 триллион рублей.

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