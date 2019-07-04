В российском регионе займутся проблемами экспортеров

В Ставропольском крае создадут рабочую группу, которая будет заниматься развитием экспорта из региона. Об этом в четверг, 4 июля, сообщил ТАСС министр экономического развития края Сергей Крынин.

«Мы будем включать в эту группу те территории, которые имеют большие успехи, и те, у которых есть какие-то проблемы с экспортерами, для того, чтобы совместно проговорить проблемы в более узком кругу и действительно найти для них решение», — отметил Крынин.

По словам министра, в рабочую группу войдут представители министерства экономического развития края, муниципальных образований, краевых фондов поддержки бизнеса, Российского экспортного центра и деловых кругов региона.

Как пояснил руководитель министерства, главной задачей группы станет повышение экспортоориентированности местных предприятий. В настоящее время, уточнил он, основная доля экспорта в регионе приходится на сельское хозяйство и химическую промышленность, однако в дальнейшем планируется сделать ставку также на привлечение в край туристов и развитие текстильной промышленности.

Такие меры принимаются в рамках реализации нацпроекта «Международная кооперация и экспорт». Он включает в себя несколько федеральных программ: «Промышленный экспорт», «Экспорт продукции агропромышленного комплекса», «Логистика международной торговли», «Экспорт услуг» и «Системные меры развития международной кооперации и экспорта». В общей сложности на его реализацию к 2024 году планируется выделить почти 1 триллион рублей.

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