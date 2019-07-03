Хабаровским компаниям помогут стать экспортерами

Центр поддержки и развития экспорта Хабаровского края поможет 29 местным компаниям стать экспортерами товаров и услуг на зарубежные рынки. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на руководителя организации Ивана Суханова.

«Сумма контрактов, заключенных при поддержке Центра, должна значительно увеличиться, в прошлом году она составляла порядка 70 миллионов рублей, продукцию стали поставлять за рубеж 20 компаний», — напомнил он.

В настоящее время Центр оказывает консультационную поддержку по ведению внешнеэкономической деятельности, а также организовывает для образовательные курсы и выездные мероприятия для предпринимателей.

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Ранее в июле стало известно, что Центр поддержки экспорта (ЦПЭ) Приморского края получил первые четыре заявки от предпринимателей на программу взаимного продвижения продукции между Приморьем и Южной Кореей. Речь идет о меде, чистящих средствах и строительных материалах.

Эта программа реализуется в рамках нацпроекта «Международная кооперация и экспорт». Он включает несколько подразделов: «Промышленный экспорт», «Экспорт продукции агропромышленного комплекса», «Логистика международной торговли», «Экспорт услуг» и «Системные меры развития международной кооперации и экспорта».

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