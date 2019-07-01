Приморские бизнесмены обеспечат Южную Корею медом и химикатами

Центр поддержки экспорта (ЦПЭ) Приморского края получил первые четыре заявки от предпринимателей на программу взаимного продвижения продукции между Приморьем и Южной Кореей, передает ТАСС.

«Мы уже получили заявки от четырех приморских производителей, которые выразили желание презентовать свою продукцию Корее. Это мед, чистящие и моющие средства, строительные материалы», — рассказал директор Центра поддержки предпринимательства (в который входит ЦПЭ) Приморского края Евгений Никифоров. Участие для предпринимателей бесплатное.

Программа взаимного продвижения продукции между Приморьем и Южной Кореей реализуется в рамках нацпроекта «Международная кооперация и экспорт». Он включает несколько подразделов: «Промышленный экспорт», «Экспорт продукции агропромышленного комплекса», «Логистика международной торговли», «Экспорт услуг» и «Системные меры развития международной кооперации и экспорта». Он ориентирован на рост товаров несырьевого экспорта к 2024 году до 250 миллиардов долларов.

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Нацпроекты России — это масштабные программы по развитию страны в 12 сферах, где присутствуют наиболее актуальные проблемы общества. Они касаются проблем демографии, культуры, здравоохранения, образования, обеспеченности жильем, экологии. Они были утверждены президентом России Владимиром Путиным и должны быть реализованы до конца его президентского срока — к 2024 году.

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