Забайкальское предприятие вдвое нарастит экспорт кирпича

Завод по производству керамического кирпича в Забайкальском крае увеличит экспорт продукции после займа, полученного от Фонда развития промышленности (ФРП) в рамках программы «Совместные займы». об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу регионального правительства.

«С привлечением займа предприятие модернизирует производство керамического кирпича, разнообразит ассортимент продукции», — уточнили в пресс-службе. Предполагается, что после модернизации производительность предприятия вырастет с 24,9 до 26,3 миллиона кирпичей в год. Общая доля экспорта увеличится с 5 до 10,5 процентов за счет увеличения экспорта в Монголию.

«Общая стоимость проекта составила 50 миллионов рублей, часть средств в виде займа по льготной процентной ставке предоставляет федеральный ФРП, а часть мы», — сказала гендиректор регионального фонда развития промышленности Елена Мирсанова.

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