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13:50, 10 июля 2026Экономика

Мировые поставки нефти заметно выросли на фоне открытия Ормуза

МЭА: Мировое предложение нефти выросло на 4,1 миллиона баррелей в сутки в июне
Анатолий Акулов (редактор)

Фото: Stringer / Reuters

Среднесуточные объемы глобальных поставок нефти в июне увеличились на 4,1 миллиона баррелей. О заметном увеличении мирового предложения сырья сообщается в ежемесячном отчете Международного энергетического агентства (МЭА).

За первый летний месяц глобальные поставки нефти достигли 98,8 миллиона баррелей в сутки, уточнили в отраслевой организации. Основной вклад в наращивание предложения внесли участники сырьевой сделки ОПЕК+, пояснили в агентстве. Они обеспечили более половины июньского прироста поставок — 2,5 миллиона баррелей в день.

Главными драйверами выступили Саудовская Аравия и Кувейт, которые заметно нарастили отгрузки сырья во второй половине месяца на фоне постепенного возобновления судоходства в проливе Ормуз. Оставшуюся часть прироста (1,6 миллиона баррелей в сутки) обеспечили государства, не входящие в состав Организации стран — экспортеров нефти (ОПЕК), констатировали в международном агентстве.

На фоне постепенной нормализации судоходства в Ормузском проливе мировые цены на нефть перешли к затяжному падению. Однако в первой половине июля с учетом обострения отношений США и Ирана, а также возобновления атак Тегерана на иностранные суда сырьевые котировки вновь перешли к росту. В настоящее время эталонная североморская марка нефти Brent торгуется на бирже примерно по 76,2 доллара за баррель. В случае очередной эскалации на Ближнем Востоке эксперты не исключили стремительного роста котировок во второй половине года.

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