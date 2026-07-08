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13:11, 8 июля 2026Экономика

Мировые цены на нефть достигли максимума

Биржевая стоимость Brent превысила 79 долларов впервые с 22 июня
Анатолий Акулов (редактор)
СюжетСтоимость нефти:

Фото: Eli Hartman / Reuters

В ходе торгов в среду, 8 июля, биржевая стоимость эталонной североморской марки нефти Brent превысила 79 долларов за баррель впервые с 22 июня. Об этом свидетельствуют данные Investing.

На пике сырьевые котировки достигали 79,24 доллара за баррель. Столь высоких значений на бирже не фиксировалось на протяжении последних нескольких недель. К 13:02 по московскому времени котировки опустились до 78,72 доллара. Несмотря на это, прирост к уровню закрытия предыдущей сессии к тому моменту составил 6,15 процента, или 4,56 доллара.

Аналитики связывают резкое удорожание сырья с рядом факторов. В качестве главной причины такой динамики эксперты назвали отзыв руководством Управления по контролю за иностранными активами Минфина США (OFAC) генеральной лицензии, позволяющей совершать операции с иранской нефтью. Разрешение должно было действовать до 21 августа, однако теперь заключенные сделки надо завершить до 17 июля.

Поводом для обострения отношений стала очередная эскалация на Ближнем Востоке. В Белом доме назвали возобновление атак со стороны Тегерана нарушением ранее достигнутых договоренностей. Несмотря на это, в Вашингтоне заверили, что продолжают работать над окончательным мирным соглашением с Ираном.

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