В Кремле прокомментировали вопрос о согласовании беседы Путина и Трампа

Кремль допустил быстрый телефонный разговор Путина с Трампом при необходимости

Президенты России и США Владимир Путин и Дональд Трамп не разговаривали с 4 июля, однако такая беседа может быть оперативно согласована в случае необходимости без специальной подготовки. Об этом заявил на брифинге пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков, передает РИА Новости.

«Действительно, пока телефонный разговор не состоялся. Здесь особой подготовки не требуется. Это очень оперативно может быть согласовано», — отметил представитель Кремля.

«Как только будет необходимо, этот разговор будет оперативно согласован и проведен», — заключил Песков.

4 июля президенты России и США провели телефонный разговор. Беседа длилась 1 час 25 минут. Помощник российского лидера по международным делам Юрий Ушаков назвал разговор деловым и весьма конструктивным.