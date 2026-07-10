Раскрыты финансовые потери Макса Коржа в России

Компания певца Макса Коржа потеряла 740 тысяч рублей в 2025 году

Российский бизнес белорусского певца Макса Коржа несет убытки. Об этом пишет «Газета.Ru» со ссылкой на данные сервиса Rusprofile.

Несмотря на отказ от концертов в России, Корж решил не избавляться от зарегистрированной в стране фирмы «Лунинец». Однако прибыль компании рухнула и ушла в минус на 906 тысяч рублей в первый же год. В 2025 году компания исполнителя хита «Жить в кайф» потеряла 740 тысяч рублей. Кроме того, артист задолжал налоговой 21 тысячу рублей.

После начала специальной военной операции в 2022 году Корж отменил концерты в России и Белоруссии. Осенью 2024 года он переехал в Европу, после чего за несколько лет дал лишь несколько концертов в европейских странах.