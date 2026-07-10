Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Наука и техника
ВсеНаукаВ РоссииКосмосОружиеИсторияЗдоровьеБудущееТехникаГаджетыИгрыСофт
13:56, 10 июля 2026Наука и техника

Раскрыт неожиданный способ укрепить сердце и сосуды

Nat Met: Регулярные тренировки после снижения веса помогают защитить сердце и сосуды
Екатерина Графская
Екатерина Графская (Редактор отдела «Наука и техника»)

Фото: Григорий Сысоев / РИА Новости

Регулярные тренировки после снижения веса лучше защищают сердце и сосуды, чем прием препаратов для похудения без физической активности. Ученые выяснили, что упражнения уменьшают воспаление и улучшают состояние артерий, тогда как лекарственная терапия в основном помогает удерживать вес. Результаты исследования опубликованы в журнале Nature Metabolism.

В исследовании приняли участие 130 человек с тяжелым ожирением. Сначала они восемь недель придерживались низкокалорийного рациона и похудели в среднем на 13,7 килограмма. После этого участников случайным образом разделили на четыре группы: тренировки, прием лираглутида, сочетание препарата с упражнениями или плацебо. Наблюдение продолжалось год.

Материалы по теме:
Диета «любимая»: разрешенные продукты, примеры блюд, меню, польза и вред
Диета «любимая»:разрешенные продукты, примеры блюд, меню, польза и вред
15 июля 2025
Таблица индекса массы тела (ИМТ). Как рассчитать по формуле ИМТ для взрослых и детей?
Таблица индекса массы тела (ИМТ).Как рассчитать по формуле ИМТ для взрослых и детей?
27 июня 2025

У людей, которые регулярно тренировались, толщина стенки сонной артерии уменьшилась на 6–7 процентов. Этот показатель связан с риском атеросклероза, образования тромбов и инсульта. Кроме того, у физически активных участников снизились уровни воспалительных маркеров IL-6 и интерферона-гамма. В группах, получавших только лираглутид или плацебо, подобных улучшений не наблюдалось.

Для достижения эффекта участники занимались в среднем около двух с половиной часов в неделю — преимущественно на велотренажерах и с помощью круговых тренировок. Авторы подчеркивают, что лираглутид помогал поддерживать достигнутый вес, однако не заменял пользу физической активности для сосудов.

Ранее стало изваестно, что препарат семаглутид может снижать риск переломов костей.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить

    Последние новости

    «Сверхчувствительная тема». Сообщается о перепродаже Турцией российских ЗРК С-400. В Кремле и Анкаре сделали заявления
    Обманувшая американцев русская мошенница кардинально сменила имидж
    Российской «Акуле» исполнилось полвека
    Стало известно о попытках предотвратить эскалацию между США и Ираном
    В правительстве Чехии нашли прослушку
    В России назвали удивительным одно требование Украины к Совбезу ООН
    Россиян предупредили об уголовной ответственности за несколько нарушений в Китае
    Российский студент получил 14 лет колонии за слив масла с трансформатора
    В России опровергли установку минимальных цен
    Описана обстановка в российском морском порту после атаки ВСУ
    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok