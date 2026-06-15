Популярный препарат связали со снижением риска переломов

ENDO 2026: Препарат семаглутид может снижать риск переломов костей

Препарат семаглутид, широко используемый для лечения диабета 2-го типа и снижения веса, может не только помогать бороться с ожирением, но и снижать риск переломов костей. К такому выводу пришли исследователи из Стэнфордского университета. Результаты работы были представлены на ежегодной конференции ENDO 2026.

Ученые проанализировали данные более чем 59 тысяч взрослых пациентов с диабетом 2-го типа. В исследование вошли люди без предшествующих переломов и без приема препаратов от остеопороза. Одна группа получала семаглутид, другая — альтернативные препараты для контроля веса и диабета, включая дулаглутид, фентермин с топираматом и комбинацию бупропиона с налтрексоном.

Оказалось, что пациенты, принимавшие семаглутид, теряли больше веса и реже сталкивались с переломами костей. В группе семаглутида было зарегистрировано 794 перелома против 1045 в группе сравнения. После статистического анализа исследователи подсчитали, что применение препарата было связано со снижением риска переломов примерно на 15 процентов.

Авторы отмечают, что результаты выглядят неожиданно, поскольку ранее некоторые исследования связывали быстрое похудение с потерей костной массы и повышенным риском переломов. Новые данные указывают на то, что влияние семаглутида на костную ткань может отличаться от опасений, возникших вокруг препаратов этого класса.

Ранее ученые выяснили, что недостаток сна и работа в ночные смены повышают риск развития остеоартрита.