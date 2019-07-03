Российский регион придумал способ увеличения экспорта

Объем экспорта продукции агропромышленного комплекса (АПК) может быть увеличен до 150 миллионов долларов до 2014 года за счет создания новой товарной массы и устранения торговых барьеров. Об этом сообщил губернатор Орловской области Андрей Клычков, передает ТАСС.

Он указал, что для этого также необходимо создание «экспортно-ориентированной товаропроизводящей инфраструктуры, устранения торговых барьеров, как тарифных, так и нетарифных, для обеспечения доступа продукции АПК на целевые рынки и создания системы продвижения и позиционирования продукции».

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Такие меры принимаются в рамках реализации нацпроекта «Международная кооперация и экспорт». Он включает несколько подразделов: «Промышленный экспорт», «Экспорт продукции агропромышленного комплекса», «Логистика международной торговли», «Экспорт услуг» и «Системные меры развития международной кооперации и экспорта».

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