Программу субсидирования кредитов для легкой промышленности продлили

Правительство продлевает до конца 2019 года поддержку российской легкой промышленности, предусматривающую компенсацию расходов на выплаты процентов по кредитам. Об этом говорится в постановлении правительства, передает ТАСС.

На эти цели предусмотрено 546,7 миллиона рублей. Субсидии будут предоставляться только тем организациям, которые уже получали их в прошедшие четыре года. В этом году объем помощи будет почти в два раза меньше.

Легкая промышленность — одно из направлений, на которое правительство делает ставки в рамках развития экспорта несырьевых товаров.

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Нацпроекты России — это масштабные программы по развитию страны в 12 сферах, где присутствуют наиболее актуальные проблемы общества. Они касаются проблем демографии, культуры, здравоохранения, образования, обеспеченности жильем, экологии. Они были утверждены президентом России Владимиром Путиным и должны быть реализованы до конца его президентского срока — к 2024 году.

Проект «Международная кооперация и экспорт» включает несколько подразделов: «Промышленный экспорт», «Экспорт продукции агропромышленного комплекса», «Логистика международной торговли», «Экспорт услуг» и «Системные меры развития международной кооперации и экспорта».

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