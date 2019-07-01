Граждане Литвы массово захотели посетить Калининградскую область

В первый день введения электронной визы для посещения Калининградской области иностранцы активно подают заявки на ее получение. Об этом сообщил министр по культуре и туризму Калининградской области Андрей Ермак, передает ТАСС. По его словам, больше всего подано документов от граждан из Литвы.

«Мы ожидали, что какое-то время будет еще "раскачка" — люди будут узнавать у других, как кто съездил по этой визе, как ее получали, изучать опыт других туристов, но получилось, что люди сразу активно начали подавать заявки», — уточнил Ермак.

С 1 июля жители 53 государств могут получить электронную визу для въезда в Россию через пограничные пункты пропуска на территории региона.

Введение электронных виз реализуется в рамках национального проекта «Международная кооперация и экспорт». Он состоит из нескольких подразделов: «Промышленный экспорт», «Экспорт продукции АПК», «Логистика международной торговли», «Экспорт услуг» и «Системные меры развития международной кооперации и экспорта» и ориентирован на достижение доли экспорта продукции обрабатывающей промышленности, сельскохозяйственной продукции и услуг в ВВП до 20 процентов, а также на увеличение экспорта несырьевых неэнергетических товаров к 2024 году до 250 миллиардов долларов.

Нацпроекты России — это масштабные программы по развитию страны в 12 сферах, где присутствуют наиболее актуальные проблемы общества. Они касаются проблем демографии, культуры, здравоохранения, образования, обеспеченности жильем, экологии. Они должны быть реализованы до 2024 года.

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