Пошлины на иностранную электронику отказались поднимать

Министерство экономического развития России не станет повышать пошлины на электронику иностранного производства, импортируемую в страну. Об этом сообщает принадлежащее Григорию Березкину РБК.

Отмечается, что точечное поднятие пошлин может коснуться некоторых категорий товаров. Это относится к цифровым панелям управления, DVD-проигрывателям, LED-лампам и другим отдельным наименованиям. Невозможность поднятия пошлин объясняется правилами Всемирной торговой организации.

Электроника — одно из направлений, развитие экспорта которого активно поддерживается правительством. Нацпроект «Международная кооперация и экспорт» включает в себя несколько подразделов: «Промышленный экспорт», «Экспорт продукции агропромышленного комплекса», «Логистика международной торговли», «Экспорт услуг» и «Системные меры развития международной кооперации и экспорта».

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Нацпроекты России — это масштабные программы по развитию страны в 12 сферах, где присутствуют наиболее актуальные проблемы общества. Они касаются проблем демографии, культуры, здравоохранения, образования, обеспеченности жильем, экологии. Они были утверждены президентом России Владимиром Путиным и должны быть реализованы до конца его президентского срока — к 2024 году.

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