Определен главный тормоз для развития экспортеров

Главным тормозом для тех предприятий, которые не решаются выйти на внешние рынки, является валютный контроль. Такое мнение высказал глава Российского экспортного центра (РЭЦ) Андрей Слепнев, передает ТАСС.

«Когда режим будет работать в полном объеме, [экономический эффект] может быть 5-10 миллиардов долларов несырьевого неэнергетического экспорта», — полагает он.

Ранее во вторник, 2 июля, Слепнев сообщил, что в скором времени может быть принято решение о снижении штрафов со 100 до 3-5 процентов от объема нерепатриированной выручки за просрочку возврата валютной выручки для экспортеров. В РЭЦ надеются, что со временем это нарушение удастся декриминализировать. Сейчас за это предусмотрена ответственность вплоть до уголовной.

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При этом полный отказ от репатриации выручки потребует изменения налоговой и таможенной систем, отметил Слепнев. Но в современных реалиях, «при современных данных, которые есть у таможни и банков, когда известен каждый шаг и каждая транзакция», такой контроль возможно осуществить, уверен глава РЭЦ.

Такие меры принимаются в рамках реализации нацпроекта «Международная кооперация и экспорт». Он включает несколько подразделов: «Промышленный экспорт», «Экспорт продукции агропромышленного комплекса», «Логистика международной торговли», «Экспорт услуг» и «Системные меры развития международной кооперации и экспорта».

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