Экспортерам снизят штраф за просрочку возврата валютной выручки

Решение о снижении штрафов за просрочку возврата валютной выручки для экспортеров может быть принято правительством и внесено в Госдуму в ближайший четверг, 4 июля. Об этом сообщил глава Российского экспортного центра (РЭЦ) Андрей Слепнев, передает ТАСС.

Предполагается, что штраф может быть снижен со 100 до 3-5 процентов от объема нерепатриированной выручки. В настоящее время за невозврат валютной выручки предусматривается как административное, так и уголовное наказание. В РЭЦ надеются, что со временем это нарушение удастся декриминализировать.

Сейчас экспортеры обязаны зачислять как рублевую, так и валютную выручку на свои счета в российских банках. За каждый день просрочки взимается штраф, если выручка не возвращается, сумма взыскания может составить от 100 до 75 процентов от суммы сделки. Кроме того, по закону, нерепатриация выручки в особо крупном размере наказывается лишением свободы на срок до пяти лет.

Ранее во вторник, 2 июля, стало известно, что экспортеры услуг получили возможность возвращать НДС, ранее это распространялось только на экспортеров товаров. «Несмотря на определенные сложности, в том числе с администрированием... государство на это пошло, и этот системный шаг был принят. Я думаю, что мы даже не почувствовали еще всю масштабность этого решения», — сказал Слепнев.

Эти меры реализованы в рамках национального проекта «Международная кооперация и экспорт». Он включает несколько подразделов: «Промышленный экспорт», «Экспорт продукции агропромышленного комплекса», «Логистика международной торговли», «Экспорт услуг» и «Системные меры развития международной кооперации и экспорта».

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