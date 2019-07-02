Экспортеры услуг смогут вернуть НДС

Экспортеры услуг получили возможность возвращать НДС, ранее это распространялось только на экспортеров товаров. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на главу Российского экспортного центра (РЭЦ) Андрея Слепнева.

«Несмотря на определенные сложности, в том числе с администрированием... государство на это пошло, и этот системный шаг был принят. Я думаю, что мы даже не почувствовали еще всю масштабность этого решения», — сказал он.

Предполагается, что НДС смогут компенсировать в том числе экспортеры транспортных и туристических услуг, услуг инжиниринга и IT.

Эти меры реализованы в рамках национального проекта «Международная кооперация и экспорт». Он включает несколько подразделов: «Промышленный экспорт», «Экспорт продукции агропромышленного комплекса», «Логистика международной торговли», «Экспорт услуг» и «Системные меры развития международной кооперации и экспорта».

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