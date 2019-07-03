Ленобласть нарастит экспорт до 10 миллиардов долларов

До 2024 года Ленинградская область планирует нарастить экспорт до 10 миллиардов долларов. Как сообщает «Деловой Петербург», планируется, что 4,2 миллиарда пойдут в доход от несырьевого неэнергетического экспорта. За несколько лет количество экспортеров среди малого бизнеса достигнет 770.

«Особое внимание в вопросах поддержки экспорта уделяется снятию административных барьеров, тормозящих выход компаний на внешние рынки», — уточнили в пресс-службе регионального правительства.

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В 2018 году Ленобласть заняла 10-е место в России по общему объему стоимостного экспорта, который составил 7,1 миллиарда долларов. Основу экспорта составляют нефтепродукты, шины, удобрения и пиломатериалы, напомнили в местном правительстве.

В регионе реализуются проекты «Экспорт услуг» и «Системные меры содействия международной кооперации и экспорта» в рамках нацпроекта «Международная кооперация и экспорт». Он ориентирован на достижение доли экспорта продукции обрабатывающей промышленности, сельскохозяйственной продукции и услуг в ВВП до 20 процентов, а также на увеличение экспорта несырьевых неэнергетических товаров к 2024 году до 250 миллиардов долларов.

Ранее в июле глава Российского экспортного центра (РЭЦ) Андрей Слепнев сообщил, что в скором времени может быть принято решение о снижении штрафов со 100 до 3-5 процентов от объема нерепатриированной выручки за просрочку возврата валютной выручки для экспортеров. В РЭЦ надеются, что со временем это нарушение удастся декриминализировать. Сейчас за это предусмотрена ответственность вплоть до уголовной.

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