Инвестпроекты Пермского края получат 190 миллионов рублей финансовой поддержки

Пяти инвестиционным проектам Пермского края может быть оказана кредитно-гарантийная поддержка Корпорации (в рамках НГС и Программы стимулирования кредитования субъектов МСП). Общий объем поддержки этих проектов по Программе субсидирования процентной ставки, реализуемой Минэкономразвития при участии Корпорации МСП, выполняющей функции бэк-офиса, может составить 176,3 миллиона рублей, объем гарантийной поддержки в рамках Национальной гарантийной системы — 16,9 миллиона рублей, говорится в сообщении Корпорации.

Общий объем инвестиций в проекты составит 289,2 миллиона рублей. Проекты были представлены Корпорации МСП в рамках визита в регион первого заместителя председателя правительства России — министра финансов Антона Силуанова. Целью визита стал мониторинг текущих итогов реализации национальных проектов «Производительность труда и поддержка занятости», «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы», «Международная кооперация и экспорт».

Генеральный директор Корпорации МСП Александр Браверман отметил, что объем финансовой поддержки субъектов МСП Пермского края в рамках Национальной гарантийной системы на сегодняшний день составляет более 5,3 миллиарда рублей, что позволило им привлечь более 11,8 миллиарда рублей кредитных средств по процентным ставкам на 2-3 процентных пункта ниже по сравнению с рыночными условиями.

Также он отметил рост объема участия предпринимателей Пермского края в закупках крупнейших заказчиков. Так, данный показатель по итогам 2018 года составил 44,7 миллиарда рублей, что на 107,9 процента (23,2 миллиарда рублей) превышает результаты 2017 года. Таким образом, в настоящее время по объему закупок крупнейшими заказчиками у субъектов МСП Пермский край занимает 5-е место среди регионов ПФО. Также Браверман подчеркнул, что предприниматели Пермского края активно используют в своей работе сервисы Портала Бизнес-навигатора МСП. По данным на июнь 2019 года, на портале зарегистрировались 24,5 тысячи субъектов МСП региона.

