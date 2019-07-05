Крупнейший российский производитель сельхозтехники нарастит экспорт

Крупнейший в России производитель сельхозтехники «Ростсельмаш» планирует увеличить объем экспортируемого оборудования. Об этом сообщил генеральный директор компании Валерий Мальцев, передает ТАСС.

По его словам, за минувший год, в частности, удалось увеличить показатели в абсолютной величине, в штуках комбайнов, на 40 процентов. «В этом году планируем вырасти по экспорту на 25-30 процентов по отношению к прошлому году», — подчеркнул собеседник агентства.

Мальцев отметил, что участие в программе субсидирования позволяет сделать технику более конкурентоспособной. «Допустим, в ЮАР наша техника не известна, а иностранные производители там находятся долгие годы, поэтому нам нужно для начала некое ценовое преимущество, чтобы сельхозтоваропроизводитель имел желание попробовать нашу технику», — объяснил он.

Отмечается, что в 2018-м компания впервые начала поставки в ЮАР и направила на экспорт около тысячи машин. Как отметил гендиректор, организация ежегодно выходит на два-три новых рынка — так, в 2019-м продажи начались в Германии.

В «Ростсельмаш» входят 13 предприятий на десяти производственных площадках в четырех странах. Компания включает 150 моделей и модификаций 24 типов техники, в частности зерно- и кормоуборочные комбайны, тракторы, опрыскиватели, кормозаготовительное и зерноперерабатывающее оборудование.

Такие меры принимаются в рамках реализации нацпроекта «Международная кооперация и экспорт». Он включает в себя несколько федеральных программ: «Промышленный экспорт», «Экспорт продукции агропромышленного комплекса», «Логистика международной торговли», «Экспорт услуг» и «Системные меры развития международной кооперации и экспорта». В общей сложности на его реализацию к 2024 году планируется выделить почти 1 триллион рублей.

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