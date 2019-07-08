Псковские предприятия возьмутся за рынки Швейцарии и Египта

Промышленные предприятия Псковской области намерены существенно увеличить объемы экспорта в страны Азии, в частности в Японию, Корею, а также освоить рынки Египта, Швейцарии и Армении к 2024 году. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на замгубернатора региона Нинель Салагаеву.

Это планируется реализовать за счет заемного экспортного кредитования в рамках федерального проекта. В рамках поддержки экспортеров планируется организовать ряд образовательных мероприятий для промышленников.

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«Поддержку могут получить компании, которые запустят корпоративные программы повышения конкурентоспособности для увеличения объемов производства. Кредиты на экспорт будут выдавать банки, а государство — выделять соответствующее финансирование из федерального бюджета», — уточнила вице-губернатор.

Администрация региона намерена увеличивать поддержку экспортеров в рамках нацпроекта «Международная кооперация и экспорт». Он включает в себя несколько федеральных программ: «Промышленный экспорт», «Экспорт продукции агропромышленного комплекса», «Логистика международной торговли», «Экспорт услуг» и «Системные меры развития международной кооперации и экспорта». В общей сложности на его реализацию к 2024 году планируется выделить почти 1 триллион рублей.

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