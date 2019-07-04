Российскому бизнесу захотели выделить миллиарды рублей

Правительство обсудит выделение двух миллиардов рублей на поддержку малого и среднего бизнеса. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на заявление премьер-министра России Дмитрия Медведева.

Деньги собираются направить на расширение льготного кредитования малого бизнеса, на популяризацию бизнеса, а также на увеличение числа тех, кто участвует в экономических операциях, пояснил Медведев.

Глава кабмина добавил, что правительство обсудит выделение отдельным регионам средств из федерального бюджета на строительство новых социальных учреждений и реконструкцию инфраструктуры. В числе прочего субсидии собираются направить на модернизацию международного аэропорта Красноярска.

Два миллиарда рублей предполагается выделить в рамках нацпроекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы». Он предполагает, что к 2024 году в России вырастет число занятых в сфере малого и среднего бизнеса, в том числе индивидуальных предпринимателей, до 25 миллионов человек с 19, 2 миллиона в 2019 году.

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