В России изменились правила ведения бизнеса

В России с 1 июля начался очередной этап внедрения онлайн-касс. Теперь их применение обязательно для организаций и индивидуальных предпринимателей из сферы торговли и услуг, работающих без наемных сотрудников на любом режиме налогообложения. Об этом пишет ТАСС.

Такие онлайн-кассы позволяют передавать в налоговые органы данные о расчетах в режиме реального времени. Деньги на их покупку будут компенсированы за счет налогового вычета.

По мнению главы делового объединения «Опора России» Александра Калинина, новшество дает малому бизнесу возможность принимать более грамотные решения. Они, в частности, позволяют отслеживать, какой именно товар и в какое время покупают лучше. Кроме того, онлайн-кассы способствуют честной конкуренции и прозрачности ведения бизнеса.

Согласно информации Федеральной налоговой службы, за все время проведения реформы были зарегистрированы 2,6 миллиона онлайн-касс. Их установили 975 тысячи организаций и индивидуальных предпринимателей. Минимальные штрафы за неустановку такой кассовой техники составляют 10 тысяч рублей для должностных лиц, 30 тысяч рублей для юридических. Если установленная техника не соответствует требования закона, штраф будет от 1,5 тысячи до трех тысяч рублей для должностных лиц, от пяти до 10 тысяч рублей для юридических.

Между тем в июне 2019 года Госдума одобрила мораторий на привлечение к ответственности за неприменение онлайн-касс или ошибки в ее применении до 1 июля 2020 года. Сама реформа проводится в России с 2017 года.

В рамках нацпроекта «Малое и среднее предпринимательство» к 2024 году в России планируется увеличить долю малого и среднего предпринимательства в ВВП, а также улучшить условия ведения бизнеса.

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