Российскому бизнесу решили пойти на уступки

Обязательный переход на онлайн-кассы для индивидуальных предпринимателей (ИП) могут отложить на год — до 2020 года. С таким предложением выступил министр финансов и первый вице-премьер Антон Силуанов, которого цитирует РБК.

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Изменение сроков он увязал с введением нового налога — на профессиональный доход (в обиходе его называют налогом на самозанятых). Изначально, в соответствии с законом, его должны были ввести на всей территории России с 2029 года, однако 19 февраля Силуанов сообщил, что возможен вариант, при котором это произойдет намного раньше — уже в 2020 году. Сейчас налог в порядке эксперимента действует в четырех субъектах России: Москве, Татарстане, Московской и Калужской областях.

«С учетом проведения эксперимента по налогу на профессиональный доход прошу представить предложение о том, чтобы до тех пор, пока мы не установили по всей стране новый режим для лиц без наемных работников, перенести срок обязательного применения контрольно-кассовой техники такими налогоплательщиками, индивидуальными предпринимателями, на год», — отметил Силуанов.

По действующим нормам, ИП и некоторые предприятия, использующие специальные налоговые режимы, должны установить онлайн-кассы до 1 июля 2019 года. По замыслу ФНС, это позволит лучше отслеживать транзакции налогоплательщиков, а также освободить их от необходимости заполнения деклараций.

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