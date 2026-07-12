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04:50, 13 июля 2026Мир

Во Франции из-за аномальных условий пришлось остановить три атомных реактора

Le Figaro: Во Франции из-за жары пришлось остановить работу трех атомных реакторов
Александра Синицына
Александра Синицына (Ночной линейный редактор)

Фото: Sebastien Nogier / Reuters

Во Франции пришлось остановить работу трех атомных реакторов, чтобы на время прекратить сброс горячей воды в реки, пока в регионе держится аномальная жара. Такие данные приводит Le Figaro.

Отключениям подверглись реактор номер 2 в Гольфеше, на берегу реки Гаронны, реактор номер 3 в Бюже, на берегу Роны, и реактор номер 2 в Шузе, на берегу Мааса. Помом этого, мощность еще восьми реакторов была снижена.

В Électricité de France (EDF) дали пояснение такому решению, что оно было принято для минимизации ущерба водным экосистемам, который причиняет сбрасываемая электростанциями горячая вода.

По даным газеты, всего во Франции действуют 57 ядерных реакторов, которые производят порядка 70 процентов от всей электроэнергии. Все они построены рядом с реками или морем, чтобы их было проще охлаждать.

Ранее сообщалось, что Эйфелева башня изменилась из-за аномальной жары. Конструкция выросла на 10 сантиметров.

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