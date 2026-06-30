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18:23, 30 июня 2026Экономика

Эйфелева башня изменилась из-за аномальной жары

RTL: Эйфелева башня выросла на 10 сантиметров из-за аномальной жары во Франции
Нина Ташевская
Нина Ташевская (Редактор отдела «Среда обитания»)

Фото: Stephanie Lecocq / Reuters

Эйфелева башня в Париже выросла на 10 сантиметров из-за аномальной жары, которая обрушилась на Францию. Об изменении символа страны сообщает радиостанция RTL со ссылкой на инженера и архитектора Бертрана Лемуана.

Эксперт пояснил, что пудлинговое железо в конструкции достопримечательности расширяется по мере повышения температуры. А когда на улице холодает, материал сжимается.

«Когда температура меняется от минус 10 градусов до плюс 40 градусов Цельсия, Эйфелева башня вырастает примерно на 10 сантиметров. Это соответствует двум сантиметрам на каждые плюс 10 градусов», — уточнил инженер.

Ранее Эйфелеву башню поразила молния. По информации источника, разряд попал прямо в шпиль главного символа французской столицы. В период разгула стихии на вершине сооружения скорость ветра составляла 104,8 километра в час. Непогода была настолько сильной, что организаторам пришлось приостановить финальный матч Топ-14 по регби, проходивший на стадионе «Стад де Франс» в пригороде Парижа.

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