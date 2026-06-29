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15:38, 29 июня 2026Экономика

Эйфелеву башню поразила молния

BFMTV: Молния ударила в шпиль Эйфелевой башни
Полина Кислицына (Редактор)

Фото: Jerome Gilles / NurPhoto / Getty Images

В Париже молния ударила в Эйфелеву башню во время грозы. Об этом сообщил местный телеканал BFMTV.

По информации источника, разряд молнии поразил шпиль главного символа французской столицы. «В Париже в Эйфелеву башню ударила невероятно яркая молния», — сказано в материале. Там также уточняется, что в период разгула стихии на вершине сооружения ветер дул со скоростью 104,8 километра в час. Непогода была настолько сильной, что организаторам пришлось приостановить финальный матч Топ-14 по регби, проходивший на стадионе «Стад де Франс» в пригороде Парижа.

В период с 18 до 23 часов субботы, 27 июня, французская штормовая обсерватория Keraunos зафиксировала не менее 13,3 тысячи молний в стране.

Перед мощными грозами на ряд европейских стран обрушилась небывалая жара, которая держалась несколько дней подряд. Так, в среду, 24 июня, среднесуточная температура во Франции составила 30 градусов Цельсия.

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