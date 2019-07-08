Названы попадающие под «регуляторную гильотину» ведомства

Премьер-министр России Дмитрий Медведев утвердил перечень федеральных органов и видов госконтроля, на которые распространится «регуляторная гильотина». Об этом говорится в сообщении на сайте правительства.

В список вошло 21 ведомство, которое осуществляет нормативно-правовое регулирование в сферах осуществления государственного контроля, и 33 органа исполнительной власти, осуществляющие контрольно-надзорные функции. В отношении отдельных видов контроля пяти органов власти проводится дополнительная проработка.

По словам заместителя руководителя аппарата правительства Юрия Любимова, речь идет о ФСБ (в части контроля за рыболовством в морских водах), Минюсте (в части регулирования деятельности НКО), Росгвардии (в части оборота оружия и контроля безопасности на объектах ТЭК), Росфинмониторинге (в отношении контроля легализации доходов) и Федеральной службе по техническому и экспортному контролю (ФСТЭК; в отношении объектов критической информационной инфраструктуры).

«Необходимо решить, насколько общий формат «гильотины» обоснован и подходит для этих органов, учитывая их специфику, или нужны индивидуальные подходы», — пояснил Любимов.

По его словам, под вопросом также межведомственный блок требований к антитеррористической защищенности в части полномочий ФСБ и Росгвардии. Инициатива соответствует целям нацпроекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы».

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