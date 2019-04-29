Путин одобрил «регуляторную гильотину»

Президент России Владимир Путин одобрил подготовленный правительством план реформы контрольно-надзорной деятельности, заявил вице-премьер Константин Чуйченко 29 апреля после совещания с главой государства. Об этом сообщает ТАСС.

По словам заместителя председателя правительства, планируется принять два базовых закона — контрольно-процессуальный и материально-правовой. Чуйченко подчеркнул, что термин «регуляторная гильотина» не совсем точно отражает то, что предусмотрено планом, так как главное — не уничтожить действующую систему, которая является тормозом экономического развития, а создать новую, которая будет способствовать экономическому росту.

Проект нормативного акта об отмене действующей системы регулирования контрольно-надзорной деятельности может быть разработан до августа текущего года, а фактическая отмена действующих требований намечена на 2021 год, отметил вице-премьер.

Проект нового закона будет представлен на Петербургском юридическом форуме в мае. «Этот закон об общих требованиях нам надо как можно быстрее принять, будем стараться принять его в первой половине 2020 года, а может быть, сделаем все возможное, чтобы принять его во второй половине 2019 года, потому что все отраслевые требования должны соответствовать этому закону», — заключил Чуйченко.

В январе премьер-министр Дмитрий Медведев заявил, что в России действует около девяти тысяч нормативных и регулирующих актов, и многие из них неоправданны, и в качестве решения проблемы предложил применить метод «регуляторной гильотины». Он заключается в тотальном пересмотре всех действующих правил для бизнеса: все действующие требования, которые не будут специальным образом одобрены или изменены, автоматически утрачивают силу.

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