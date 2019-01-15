Медведев пообещал облегчить жизнь российскому бизнесу

Для ускорения экономического развития России необходимо создать более комфортные условия для ведения бизнеса и, возможно, отменить многие из уже существующих требований к предпринимателям, рассказал премьер-министр Дмитрий Медведев, которого цитирует «Интерфакс».

По словам главы правительства, в России сейчас действует около девяти тысяч нормативных и регулирующих актов, и многие из них неоправданны, поскольку создавались еще в советские времена.

В качестве решения проблемы Медведев предложил применить метод «регуляторной гильотины». Он заключается в тотальном пересмотре всех действующих правил для бизнеса: «Все те ранее действующие положения актов, которые содержат обязательные требования и которые не будут специальным образом одобрены или изменены, автоматически утрачивают силу. Это позволит избавиться от неэффективных и избыточных требований».

Также он сравнил ситуацию с приготовлением омлета, который тоже жестко регламентирован действующим ГОСТом. «При приготовлении омлета смесь яйца с другими компонентами выливают на смазанный жиром противень или порционную сковороду слоем 2,5-3 сантиметра, ставят в жарочный шкаф с температурой 180-200 градусов на 8-10 минут. Иначе жарить нельзя», — отметил Медведев.

Пересмотреть все требования, по мнению премьера, возможно к 1 февраля 2020 года, хотя задача будет «непростой».

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