Российскому авторынку предсказали проблемы

Первые месяцы 2019 года могут стать тяжелыми для российских производителей и продавцов легковых и легких коммерческих автомобилей. Об этом заявил глава комитета автопроизводителей Ассоциации европейского бизнеса (AEB) Йорг Шрайбер, слова которого приводит РБК.

«Перспектива на 2019 год не столь ясна. Увеличение НДС и возможное ужесточение санкций США создают существенные риски и неопределенности на рынке, в особенности в первом квартале», — сказал Шрайбер.

По его словам, участники рынка рассчитывают на господдержку, которая в предыдущие годы была эффективной и позволяла поддержать спрос. В связи с этим AEB прогнозирует продажи на уровне 1,87 миллиона единиц по итогам 2019 года. Это на 3,6 процента больше, чем в 2018-м, когда рынок показал рост на 12,8 процента.

Самым сложным периодом для показателей продаж Шрайбер назвал первые два месяца 2019 года.

В конце 2018 года правительство разработало новый способ привлечения инвестиций в автопром через заключение специальных инвестиционных контрактов (СПИК) с производителями, готовыми вкладываться в текущие производства и создавать новые. Взамен им гарантируется сохранение налоговой нагрузки и условий ведения бизнеса на текущем уровне.

Предполагается, что первые СПИК будут заключены с группой ГАЗ, а также с Hyundai и BMW. В то же время сами производители выступают против строительства в стране новых заводов, обосновывая это неполной загруженностью уже имеющихся мощностей.

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