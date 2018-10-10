Россия нацелилась на вытеснение импортного литья алюминиевых автокомпонентов

Развитие и организация отечественных высокотехнологичных литейных производств в автомобильной промышленности может сократить импорт и обеспечить рост внутреннего потребления алюминия на более чем 50 тысяч тонн ежегодно. Такой прогноз был озвучен в ходе церемонии подписания соглашения между Алюминиевой ассоциацией и Российской ассоциацией литейщиков (РАЛ), сообщили «Ленте.ру» в Алюминиевой ассоциации.

В ассоциации отметили, что литье — важное направление производственного процесса, которое позволяет выпускать самый широкий ассортимент востребованной продукции практически для всех отраслей промышленности, а одной из самых перспективных точек развития является автопром, в котором доля импорта литых алюминиевых полуфабрикатов составляет около 60 процентов.

Согласно прогнозам, в 2018 году общая потребность в алюминии со стороны автопрома составит 254 тысячи тонн, из них — 58 процентов (149 тысяч тонн) импорт, и 42 процента (106 тысяч тонн) — российское производство автокомпонентов. При этом на литые компоненты приходится почти 120 тысяч тонн алюминия ежегодно, но только менее 60 процентов этого спроса покрывается внутренним производством. К примеру, более 80 процентов стоимости новых двигателей составляют импортные комплектующие, из них доля литья — 50 процентов.

Для того, чтобы доля отечественных компонентов в структуре производства росла, Алюминиевая ассоциация и РАЛ, договорились разрабатывать совместные предложения по вопросам применения, совершенствования литейных процессов, применяемых при производстве и изготовлении алюминиевых компонентов. Наряду с этим, соглашение предусматривает сотрудничество сторон по вопросам развития нормативно-технической базы применения процессов и технологий алюминиевого литья, а также информационное взаимодействие.