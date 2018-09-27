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Чувашия поддержит проекты в алюминиевой отрасли

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Михаил Игнатьев

Чувашская Республика — открытый для инвесторов регион и готова поддержать реализацию проектов в алюминиевой отрасли, заявил глава республики Михаил Игнатьев на встрече с председателем Алюминиевой Ассоциации Валентином Трищенко. Об этом сообщили «Ленте.ру» в Ассоциации.

По его словам, в настоящее время в республике уже прорабатываются 10 проектов, в том числе, строительство пешеходного алюминиевого моста. В ходе встречи он отметил важность проводимой Ассоциацией работы по развитию отрасли. «Созданный по инициативе Алюминиевой Ассоциации на базе Чувашского государственного университета имени И. Н. Ульянова центр компетенций по сварке уже дает результаты. Подготовка квалифицированных кадров является крайне важным вопросом, и при необходимости мы готовы вести работы с министерством образования по корректировке требуемых специальностей для обучения на бюджетной основе», — сказал он.

Валентин Трищенко, в свою очередь, выразил благодарность за конструктивную работу с администрацией республики и промышленными предприятиями. «В настоящее время для алюминиевой отрасли необходимо развитие глубокой переработки, и мы видим готовность республики к активной работе», — подчеркнул он.

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