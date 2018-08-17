Алюминиевая ассоциация расширит работу над новой нормативной базой

Алюминиевая Ассоциация продолжает масштабную работу по актуализации и созданию новой нормативной базы, которая позволит расширить применение алюминия в различных отраслях. Об этом говорится в сообщении Ассоциации.

В программу стандартизации уже входит 94 документа. Идет пересмотр межгосударственного стандарта ГОСТ 4784-97 «Алюминий и сплавы алюминиевые деформируемые. Марки», который является ключевым для алюминиевой промышленности.

На сегодняшний день стандарт дополнен 65 видами сплавов, которые востребованы и используются в сфере строительства, энергетики, машиностроения и других отраслях.

Уже утвержден национальный стандарт ГОСТ Р 58154-2018 «Материалы подконструкций навесных вентилируемых фасадных систем. Общие технические требования», устанавливающий требования к материалам (в том числе, из алюминиевых сплавов), которые могут быть использованы для изготовления подсистем навесных вентилируемых фасадных систем. В сообщении отмечается, что утверждение документа позволит расширить применение конструкций из алюминиевых сплавов в строительстве.